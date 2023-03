Doodle kann jetzt iCloud-Kalender

(Quelle: Screenshot)

6. März 2023 - Dank einer nativen Integration ist es nun möglich, Doodle-Termine direkt von einem iCloud-Kalender aus zu buchen. Das neue Doodle-Feature ist momentan in einer öffentlichen Betaphase.

Der Schweizer Terminvereinbarungsdienst Doodle hat gute Nachrichten für Mac- und iPhone-Nutzer: Endlich lässt sich – im Moment allerdings erst in einer Betaphase – Doodle nativ mit dem iCloud-Kalender integrieren. Damit kann die im iCloud-Kalender festgehaltene persönliche und geschäftliche Verfügbarkeit beim Abmachen von Doodle-Events berücksichtigt werden. Doodle-Echtzeit-Termine lassen sich so direkt im iCloud-Kalender buchen, ohne dazu vorher Kalender abzugleichen. Und der Umweg über einen ICS-Feed entfällt komplett.Nötig für die Doodle-iCloud-Integration ist wie bei allen Dritthersteller-Apps und -Services ein App-spezifisches Passwort. Doodle liefert dazu eine Anleitung in sechs Schritten und eine Video-Anleitung. (ubi)