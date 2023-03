Pure arbeitet an Flash-Modulen mit 300 TB

3. März 2023 - Bis zum Jahr 2026 will Pure Storage Direct Flash Module mit einer Kapazität von 300 TB auf den Markt bringen. Flash-Blade-Chassis würden damit ein Speichervolumen von 12 Petabyte bieten.

Pure Storage, bekannt für seine Flash-Speicherlösungen, will die Speicherkapazitäten massiv vergrössern. Wie die Storage-News-Site "Blocks and Files" berichtet , liess sich Pure-CTO Alex McMullan unlängst in die Karten blicken und präsentierte eine Roadmap für kommende Flash-Speicher, die aufhorchen liess. Gemäss den Plänen des Unternehmens, will man bereits in drei Jahren Direct Flash Module (DFMs) mit einer gigantischen Speicherkapazität von 300 TB auf den Markt bringen. Zum Vergleich: Heute steht Pure bei Spitzenkapazitäten von 48 TB pro Modul.Ein Flash-Blade-Chassis verfügt laut dem Bericht heute über 10 Blades mit jeweils vier DFMs, womit im Fall von 300-TB-DFMs eine Gesamtkapazität von 12 Petabyte möglich wäre. Demgegenüber stehen heutige sogenannte Rohkapazitäten von 1,92 PB. McMullan liess allerdings auch durchblicken, dass bis 2026 auch Laufwerksgrössen irgendwo dazwischen vorgestellt werden könnten.Demgegenüber schreitet die Entwicklung von konventionellen Festplatten deutlich langsamer voran: Bei den grössten HD-Modellen von Western Digital ist aktuell bei 22 TB das Ende der Fahnenstange erreicht (Kostenpunkt: rund 550 Franken). Ein 26-TB-Modell wird nur Datacenter angeboten. Bei den übrigen HD-Herstellern sind noch keine Laufwerke mit 22 TB in Sicht. (rd)