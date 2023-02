Google stellt Reminders auf Google Tasks um

(Quelle: Google)

20. Februar 2023 - Ab dem 6. März 2023 lassen sich im Google-Kalender erfasste Reminders auf Wunsch zu Googles Tasks-App migrieren, später werden sie automatisch umgestellt. Tasks soll zur Zentrale für das gesamte Aufgabenmanagement werden.

Google beginnt im März damit, die in Google Calendar und Google Assistant angelegten Reminders in Tasks auf Google Tasks umzuwandeln, wie Google in einem Blogpost meldet. Konkret startet die Umstellung für persönliche Google-Konten am 6. März 2023. Angekündigt wurde die bevorstehende Transition schon im Herbst 2022 ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Das Ziel: Die Google Tasks App soll zur zentralen Stelle für sämtliche Task-Management-Aufgaben der Google-Nutzer werden. Die App gibt es seit 2018 und ist von der Sidebar in Gmail, Docs, Calendar und anderen Google-Diensten aus zugänglich – man muss also nicht ausdrücklich zu einem anderen Browser-Tab wechseln, um seine To-do-Liste einzusehen oder eine neue Aufgabe zu erfassen.Der Migrationsprozess lässt sich über einen Prompt in Google Calendar oder Google Assistant gezielt starten. Die Reminders von Nutzern, die dies nicht von sich aus tun, werden im zweiten Quartal automatisch zu Tasks umgestellt. Für Google-Workspace-User mit aktiviertem Task Service beginnt die Umstellung auf Wunsch am 12. April, ab 22. Mai werden die verbliebenen Reminders dann automatisch migriert. Dies gilt allerdings nicht für Erinnerungen, die in der Keep-App erfasst wurden – migriert wird nur bei Nutzern persönlicher Google-Accounts sowie bei Google Workspace und G Suite. Die in Keep erfassten Reminders verbleiben dort, werden aber im Kalender nicht mehr angezeigt, sobald die Migration vollzogen ist. (ubi)