Google möchte möglicherweise eigene Server-CPUs entwickeln

(Quelle: Pixabay/ColiN00B)

16. Februar 2023 - Google erwägt Gerüchten zufolge die Entwicklung eigener CPUs für Server-Anwendungen. Wie es weiter heisst, sollen bereits zwei Serverdesigns in Arbeit sein.

Intel und AMD müssen sich womöglich warm anziehen, denn Gerüchten zufolge plant Google ab 2025 die Fertigung von eigenen CPUs im Server-Bereich. Einem Bericht von "The Information" zufolge will Google in den nächsten Jahren einen Konkurrenten für den Graviton-Serverprozessor von AWS auf den Markt bringen. Gerüchte besagen, dass Google gleich zwei Serverdesigns in Arbeit hat, die gleichzeitig laufen.Google verfügt über fast ein Jahrzehnt an Erfahrung mit Prozessoren. Das jüngste Produkt, der Prozessor G2, wurde im Juli 2022 angekündigt und feierte sein Debüt in den Flaggschiff-Smartphones des Unternehmens, dem Pixel 7 und dem Pixel 7 Pro. Davor arbeitete Google an sogenannten Tensor Processing Units (TPU). Dabei handelt es sich um KI-spezifische Beschleuniger, die anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise für das maschinelle Lernen mit neuronalen Netzwerken verwenden. Die Entwicklung eines eigenen massgeschneiderten Prozessors geht über den Gedanken an blosse Kosteneinsparungen hinaus, da die Google-Ingenieure auf diese Weise proprietäre Technologien einbauen können, die in den Standardprodukten von Intel und AMD nicht zu finden sind. (adk)