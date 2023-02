Besser suchen, navigieren und übersetzen dank KI

(Quelle: Google)

9. Februar 2023 - Google spendiert beliebten Anwendungen wie Maps, Translate oder der Suche neue, durch Künstliche Intelligenz gestützte Funktionen. Dazu gehört beispielsweise eine neue Kombi-Suche.

Anfang der Woche hat Google seinen ChatGPT-Konkurrenten Bard vorgestellt, der schon bald einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun folgt die Ankündigung verschiedener Neuerungen in bekannten Google-Anwendungen wie Google Maps, der Google-Suche oder Google Translate, die durch Künstliche Intelligenz ermöglicht werden.In Google Maps gibt es dank KI und maschinellem Sehen ab sofort neue, immersivere und damit realere Ansichten von Städten wie London, Los Angeles, New York, San Francisco oder Tokio. In diesen Städten sowie in Paris wurde ausserdem eine Suche mit Live View eingeführt, die KI und Augmented-Reality-Technologien nutzt, damit man Dinge in der (realen) Umgebung schneller findet. Weitere Städte sollen folgen. Zudem will Google in den kommenden Monaten weltweit übersichtlichere Wegbeschreibungen einführen.