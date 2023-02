Apple soll weiter an Reverse-Charging-Funktion für iPhones arbeiten

(Quelle: Apple)

7. Februar 2023 - Vielleicht wird man mit dem iPhone schon bald auch andere Geräte wie Airpods kabellos laden können. Die Entwicklung einer entsprechenden Reverse-Charging-Funktion läuft offenbar noch.

Apple arbeitet gemäss Informationen von "9to5Mac" nach wie vor an einer Reverse-Charging-Funktion für das iPhone. Damit könnte das Smartphone künftig über die Rückseite nicht nur kabellos geladen, sondern auch andere Geräte wie beispielsweise andere iPhones oder Airpods kabellos mit Strom versorgen. Entsprechende Hardware steckt bereits seit dem iPhone 12 ("Swiss IT Magazine" berichtete ) in den Telefonen und die Funktion kennt man von anderen Herstellern.Wann und ob Apple die Reverse-Charging-Funktion definitiv einführen wird, ist noch offen. Wie "9to5Mac" von mit der Materie vertrauten Personen erfahren haben will, wollte man die Funktion eigentlich gerne bereits mit dem iPhone 14 Pro lancieren, konnte diesen Termin aber nicht einhalten. Derzeit sollen sich unter anderem eine Wireless-Power-Out-Firmware sowie ein spezielles, Magsafe-ähnliches User Interface für das neue Feature in Entwicklung befinden. (mv)