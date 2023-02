Windows 11 kommt ganz langsam in die Gänge

(Quelle: Statcounter)

6. Februar 2023 - Immer mehr PCs sind mit Windows 11 ausgestattet, im Januar 2023 waren es weltweit 18,12 Prozent. Mit 68,8 Prozent liegt Windows 10 aber immer noch an der Spitze.

Noch immer ist auf den meisten Windows-PCs nicht Windows 11 installiert, aber der Marktanteil der neuesten Windows-Version steigt. Den gemessenen Nutzungszahlen von Statcounter ist zu entnehmen, dass per Januar 2023 weltweit 18,12 Prozent der Windows-PCs mit Windows 11 laufen. Im Januar 2022 waren es noch unter 5 Prozent, Mitte 2022 knapp 11 Prozent.Den grössten Anteil macht dagegen per Ende Januar 2023 nach wie vor Windows 10 mit 68,8 Prozent aus (Januar 2022: 81,15 %). Mit Windows 7 arbeiten noch 9,55 Prozent der PCs, mit Windows 8.1 2,28 Prozent. Die früheren Versionen Windows 8 und XP liegen laut der Statcounter-Messung bei 0,62 beziehungsweise 0,45 Prozent. Erstaunlich ist, dass sich das 2020 ausgemusterte Windows 7 mit etwas über und etwas unter 10 Prozent im Vergleich von Januar 2022 und Januar 2023 ziemlich gut hält, Gleiches gilt auf deutlich niedrigerem Niveau für Windows 8.1.In der Schweiz geniesst Windows 11 höhere Akzeptanz als weltweit gesehen: Im Januar 2023 lief Windows 11 auf 26,71 Prozent der Windows-PCs. Windows 10 kommt auf 68,73 Prozent (liegt also praktisch gleichauf wie weltweit). Mit nur noch 2,53 Prozent ist Windows 7 dagegen nach der Supportabkündigung hierzulande markant weniger beliebt als global. (ubi)