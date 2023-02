Red Hat Enterprise Linux auf Oracle Cloud verfügbar

(Quelle: Red Hat/Oracle)

1. Februar 2023 - Dank einer neu geschlossenen mehrstufigen Partnerschaft zwischen Red Hat und Oracle sollen die Produkte von Red Hat auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) verfügbar gemacht werden. Den Anfang macht man mit Red Hat Enterprise Linux auf OCI.

Red Hat und Oracle geben eine Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen das Angebot an verfügbaren Betriebssystemen in der Oracle Cloud ausgeweitet werden soll. Kunden sollen damit zu mehr Auswahl und Flexibilität kommen. Als erster Schritt wird im Rahmen der Zusammenarbeit Red Hat Enterprise Linux auf der Oracle-Cloud-Infrastruktur (OCI) verfügbar werden. VMs auf OCI können damit schon bald mit Red Hat Enterprise Linux betrieben werden -Wie im zugehörigen Blogbeitrag kommuniziert wird, findet die Lizenzierung des Betriebssystems nach wie vor über den Red Hat Subscription Manager statt, die Abrechnung der Cloudleistungen via Oracle. Für die Kunden dürfte das demnach keine grosse Umstellung der gewohnten Prozesse nach sich ziehen. Gleiches gilt grundsätzlich für entsprechende Supportfälle, die das OS oder eben die Cloud-Infrastruktur betreffen, die beiden Unternehmen betonen in der entsprechenden Mitteilung aber, dass man sich als Kunde nun auf beide Support-Einheiten stützen könne, wenn es nötig werden würde.