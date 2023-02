Netflix erklärt, wie das Teilen von Accounts verhindert werden soll

(Quelle: Unsplash / Freestocks)

1. Februar 2023 - Netflix hat angekündigt, dass sich Geräte künftig alle 31 Tage mit dem WLAN des Hauptstandortes verbinden müssen, sonst werden sie gesperrt. Damit will Netflix unterbinden, dass Nutzer-Accounts mit Personen ausserhalb des eigenen Haushalts geteilt werden.

Netflix hat im letzten Jahr angesichts sinkender Abozahlen angekündigt, verstärkt gegen das Teilen von Nutzerkonten vorgehen zu wollen, und im Dezember angekündigt , entsprechende Massnahmen Anfang 2023 vorstellen zu wollen. Der Ankündigung wurde nun Folge geleistet – via FAQ erklärt Netflix nun nämlich, wie man künftig verhindern will, das Nutzer-Accounts mit Personen ausserhalb des eigenen Haushalts geteilt werden.Als Hauptmassnahme müssen Geräte mindestens einmal alle 31 Tage mit dem WLAN-Netzwerk an Ihrem Hauptstandort verbunden werden. Falls das nicht passiert, wird das Gerät gesperrt. Falls man nun unterwegs – etwa auf Reisen – ist, hat man die Möglichkeit, einen zeitlich begrenzten Zugangscode anzufordern, um Netflix an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterbrechungsfrei zu nutzen. Was jedoch passiert, wenn jemand Netflix beispielsweise auf seinem Handy oder einem Tablet mehr als einen Monat nicht nutzt, geht aus den FAQ nicht hervor. Auch wie mit Internetverbindungen via VPN umgegangen wird, ist aktuell unklar. Genauso unklar ist, ob die neuen Regeln ab sofort gelten oder ob erst einmal die FAQ-Sektion aufdatiert wurde. (mw)