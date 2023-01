Samsung präsentiert 200-Megapixel-Bildsensor

26. Januar 2023 - Samsung hat einen neuen Bildsensor für Smartphones im obersten Preissegment präsentiert. Er besitzt eine Reihe von Features, um mit verschiedenen Ausgangslagen klarzukommen.

Der Isocell HP2 Bildsensor verfügt über 200 Millionen 0,6-Mikrometer-Pixel (μm) in einem optischen Format von 1/1,3 Zoll. Dies ist eine bereits heute gängige Sensorgrösse von Smartphones. Damit kann in den neuesten High-End-Smartphones eine noch höhere Auflösung erreicht werden als bisher, ohne dass die Kamera das Design der Geräte negativ beeinflusst.



Mit der Pixel-Binning-Technologie kann der HP2-Sensor vielseitig eingesetzt werden. Er simuliert verschiedene Pixelgrössen, um unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht zu werden. In schwach beleuchteten Umgebungen verwandelt sich der Sensor entweder in einen 1,2μm 50-Megapixel- oder 2,4μm 12,5-Megapixel-Bildsensor, indem vier bis 16 benachbarte Pixel zusammengefasst werden. Für vollere 8K-Videos, etwa mit 33 Megapixel, schaltet der HP2 in den 1,2μm 50 Megapixel-Modus, um das Cropping zu reduzieren und damit mehr von einer Szene erfassen zu können. Bei der Aufnahme von 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde kann ein breites Sichtfeld zusammen mit grösseren Pixeln scharfe Videos erzeugen.