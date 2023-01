Galaxus expandiert nach Italien

18. Januar 2023 - Erst letzte Woche ging Galaxus in Frankreich live, nun folgt bereits der Schritt nach Italien. Auch in unserem südlichen Nachbarland will man mit einem breiten Sortiment, hoher Servicequalität und einer lebendigen Community überzeugen.





Nach Deutschland, Österreich und Frankreich will es der Schweizer Online-Händler Galaxus neu auch noch in Italien wissen. Die Expansion in unser südliches Nachbarland biete sich aus sprachlichen Gründen an, heisst es in einer Mitteilung. Tatsächlich kommuniziert Galaxus bereits seit vielen Jahren auf Italienisch. Nicht nur mit Tessiner Kundinnen und Kunden: Auch bei norditalienischen Grenzgängerinnen und Grenzgängern soll der Onlineshop bereits bekannt und beliebt sein. Wie das Online-Warenhaus weiter schreibt, werden die italienischen Bestellungen vorerst aus dem europaweit operierenden Logistikstandort im deutschen Krefeld ausgeliefert werden. Das heisst, dass Produkte ab Lager drei bis fünf Tage unterwegs sein werden, bis sie bei der italienischen Kundschaft ankommen. Ziel sei es, schnell zu lernen, den Shop kontinuierlich zu verbessern und die Onlineshopperinnen und Onlineshopper für das Konzept zu begeistern.