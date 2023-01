Galaxus wagt den Schritt nach Frankreich

(Quelle: Galaxus)

11. Januar 2023 - Nach Deutschland und Österreich nimmt Galaxus als nächstes den französischen Markt ins Visier. Das Ziel: In die französischen Top 5 der grössten Onlinehändler vorzustossen.

Der Schweizer Onlinehändler Galaxus mausert sich mehr und mehr zur europäischen Grösse. Nachdem neben dem Heimmarkt und Liechtenstein bereits der deutsche und der österreichische Markt bedient werden, gibt Galaxus nun den Markteintritt in Frankreich bekannt. Man wolle die französische Kundschaft mit einem breiten Sortiment, fairen Preisen und Schweizer Servicequalität überzeugen, schreibt Galaxus ,. Zudem wolle man mit seiner aktiven Community und dem Fokus auf Nachhaltigkeit punkten. Man wolle sich einen loyalen Kundenstamm aufbauen und in die Top 5 der grössten Onlinehändler vorstossen, gibt die Migros-Tochter als Ziel aus.In Deutschland und Österreich hätten bereits mehr als eine Millionen Kunden bei Galaxus eingekauft, wobei das Unternehmen seit 2018 in Deutschland und seit 2021 in Österreich aktiv ist. "Mit diesem Erfolg im Rücken wollen wir jetzt den nächsten Expansionsschritt wagen", erklärt Florian Teuteberg, CEO und Mitgründer von Digitec Galaxus. Von der französischen Konkurrenz wie Amazon, Veepee oder Fnac wolle man sich abheben, weil man nicht nur ein Onlineshop, sondern auch eine Plattform voller Information, Unterhaltung und Interaktion sei, führt Teuteberg weiter aus.

Der Schritt nach Frankreich biete sich aufgrund der sprachlichen und kulturellen Nähe an, heisst es ausserdem seitens Galaxus. Eine eigene Logistik wird im westlichen Nachbarland allerdings vorerst noch nicht aufgebaut. Vielmehr werden Kunden in Frankreich bis auf weiteres aus Nordrhein-Westfalen heraus – dort findet sich in Krefeld ein Galaxus-Logistikstandort – beliefert. Entsprechend wird es drei bis fünf Tage dauern, bis Produkte ab Lager nach Bestellung in Frankreich ankommen. Das Vertrauen der französischen Kundschaft will Galaxus also nicht unbedingt mit Liefergeschwindigkeit, sondern unter anderem mit Servicequalität gewinnen, etwa über den Kundendienst. "Schon heute haben wir frankophone Mitarbeitende im Kundendienst, die den französischsprechenden Kundinnen und Kunden in der Schweiz weiterhelfen. Wir sind also bereit, auch unseren Neukundinnen und -kunden in Frankreich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", heisst es seitens Intan Vermeer, Leiterin des Kundendienstes. (mw)