Lichtwelten für Samsung TVs

(Quelle: Signify)

5. Januar 2023 - Signify ermöglicht die Koppelung von Samsung TVs und Philips-Hue-Beleuchtung. Damit sind die Farben nicht mehr allein auf den TV beschränkt.

Signify hat die Philips Hue Sync TV App exklusiv für Samsung TVs veröffentlicht. Die App kann direkt auf dem Samsung TV für 129,99 Franken erworben werden und synchronisiert sämtliche Philips-Hue-Lichtquellen mit der Bildwelt des Fernsehers. Dies funktioniert mit allen gängigen Bildformaten, nativen Streaming-Apps sowie Spielkonsolen. Mit dieser Koppelung schafft man bei sich zu Hause ein immersives Lichterlebnis, da beispielsweise bei einem Feuer im Bild das ganze Wohnzimmer in ein flammendes Orange getaucht wird.



Um jeden Geschmack zu treffen, lässt sich die Philips-Hue-Synchronisierung personalisieren. So können beispielsweise Intensität oder Helligkeit justiert werden, ausserdem stehen die beiden Modi Video und Gaming zur Verfügung. Die Philips Hue Sync TV App ist kompatibel mit Samsung QLED TVs des Baujahres 2022 (ab Modell Q60).



"Wir freuen uns, die Philips Hue Sync TV App auf unseren Samsung TVs begrüssen zu dürfen", sagt James Pi, Leiter der Experience Planning Group, Visual Display Business bei Samsung Electronics. "Mit der neuen App können unsere Nutzer noch einmal ganz anders in Filme und Serien eintauchen. Sie hebt das Home Entertainment zusammen mit unseren Smart TVs auf eine neue Stufe", so Pi weiter. (adk)