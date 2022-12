Änderungen im Swisscom-Verwaltungsrat - Renzo Simoni wird ersetzt

(Quelle: Swisscom)

22. Dezember 2022 - Renzo Simoni (Bild), der Bundesvertreter im Swisscom-Verwaltungsrat, wird ersetzt. Ausserdem wird Monique Bourquin als neue Verwaltungsrätin zur Wahl vorgeschlagen und die Swisscom-Konzernleitung von sechs auf neun Personen erweitert.

Am Wochenende wurde bekannt, dass Simonetta Sommaruga kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit den Vertreter des Bundes im Verwaltungsrat der Swisscom absetzen wollte, um ihren Generalsekretär Matthias Ramsauer auf dem Posten zu installieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Ob Matthias Ramsauer für den Posten in Erwägung gezogen wird, ist unklar – sicher ist nun aber, dass Renzo Simoni seinen Stuhl räumen muss. Swisscom hat nämlich mitgeteilt, dass es zu Wechseln im Verwaltungsrat kommen wird und dass man bis Ende Februar den Nachfolger von Renzo Simoni bekanntgeben wird. "Swisscom nimmt zur Kenntnis, dass der Bundesrat einen neuen Staatsvertreter in den Verwaltungsrat entsenden wird", heisst es hierzu kurz und knapp. Und: "Der Bundesrat möchte die Wahrnehmung der Interessen des Bundes stärken."Die Neubesetzung der Staatsvertretung ist aber nicht die einzige Änderung im Swisscom-VR. An der Generalversammlung von Ende März 2023 soll auch Monique Bourquin als neue Verwaltungsrätin zur Wahl vorgeschlagen. Sie soll die auf diesen Zeitpunkt hin zurücktretende Barbara Frei ablösen. Monique Bourquin hat sich in der Wirtschaft einen Namen als CEO von Unilever Schweiz und später CFO von Unilever DACH gemacht. Davor war Bourquin, die an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft studiert hat, in verschiedenen leitenden Marketing- und Verkaufsfunktionen tätig. Sie soll über grosse Erfahrung im B2C-Markt verfügen und Kompetenzen in den Bereichen Markenführung sowie Marketing und Sales in den Verwaltungsrat bringen.