Core i9-13900HX übertrifft Desktop-Prozessoren

(Quelle: Intel)

21. Dezember 2022 - Intels neuester Notebook-Prozessor Core i9-13900HX soll an der CES 2023 offiziell vorgestellt werden und erweist sich in ersten Benchmarks als leistungsfähiger als sein Desktop-Pendant.

Intels neuestes Notebook-Chip-Flaggschiff Core i9-13900HX liegt punkto Rechenleistung vor vielen aktuellen Desktop-CPUs des Herstellers. Dies ist Einträgen in der Benchmark-Datenbank von Geekbench zu entnehmen, wie die Kollegen von "Golem.de" festgestellt haben . Möglich sei dies, weil der neue Notebook-Chip identisch konfiguriert ist wie die Desktop-Variante i9-13900K, mit 8 P-Cores und 15 E-Cores. HX-Prozessoren seien denn auch Desktop-Prozessoren, leicht angepasst für den Einsatz in Mobilcomputern.Die schnellste Taktrate, die sich in der Geekbench-Datenbank für den i9-13900HX findet, beträgt 5,4 GHz auf den P-Kernen. HX-Prozessoren, so der Bericht, haben im Vergleich zu H- und HK-Mobilprozessoren eine höhere TDP von 55 statt 45 Watt – die sich beim i9-13900HX vermutlich kurzzeitig auf bis zu 157 Watt steigern kann. Offiziell will Intel die neuen Prozessoren an der CES 2034 vorstellen, dann sollen auch erste damit ausgestattete Notebooks wie das Razor Blade 18 präsentiert werden. (ubi)