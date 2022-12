Opera führt Modus für bessere Videoqualität ein

(Quelle: Opera)

13. Dezember 2022 - Opera führt den Lucid Mode für seinen Desktop-Browser ein, mit dem die Qualität von Videos deutlich verbessert werden soll. Weitere neue Funktionen sollen dann 2023 folgen.

Browserhersteller Opera will die Desktop-Version seines gleichnamigen Browsers im kommenden Jahr mittels diversen Updates neu erfinden, wie in einer Medienmitteilung zu lesen ist. Ein erstes solches Update ist nun bereits da und bringt den sogenannten Lucid Mode mit sich. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die Videos mit schlechter Auflösung automatisch schärft und so die Wiedergabequalität verbessert.Die Funktion soll ab dem 13. Dezember für die Nutzer bereitstehen. Wird ein Video geöffnet, soll ein schwebender Button in ebendiesem Video angezeigt werden, über den die Funktion ein- uns ausgeschaltet werden kann. Die Option wird offenbar rollend eingeführt und stand in der Redaktion bislang noch nicht zum Ausprobieren bereit. (mw)