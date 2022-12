Microsoft erneuert Gratis-Windows-11-VMs

9. Dezember 2022 - Microsoft hat die Windows 11 Development Environment auf die Version 2212 aktualisiert. Windows 11 kann damit kostenlos als Virtual Machine bis zum 5. März 2023 genutzt werden.

Vergangenen Sommer hat Microsoft damit begonnen, Windows 11 zu Testzwecken in Form von virtuellen Maschinen bereitzustellen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die VMs können kostenlos genutzt werden, verfügen allerdings über ein Ablaufdatum.Diese Woche hat Microsoft die Windows-11-VMs in Form der Windows 11 Development Environment 2212 erneuert und auch mit einem neuen Expiration-Datum versehen: Die VMs können ohne Eingabe eines Lizenzschlüssels bis zum 5. März nächsten Jahres genutzt werden. Wie schon zuvor werden die VMs als rund 20 Gigabyte grosse Zip-Dateien für Vmware, Hyper-V (Gen2), VirtualBox und Parallels bereitgestellt.Im Paket finden sich neben Windows 11 Enterprise auch Visual Studio 2022 Community-Edition, das Windows Subsystem for Linux 2 mit installiertem Ubuntu-Linux sowie Windows Terminal. (rd)