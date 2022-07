Microsoft bringt Gratis-VMs mit Windows 11

7. Juli 2022 - Bis zum 11. September 2022 steht Windows 11 Enterprise zum Gratis-Testen in Form von virtuellen Maschinen für verschiedene Hypervisors zur Verfügung.

Wer von Windows 11 noch nicht ganz überzeugt ist und das neueste Microsoft-OS lieber erst mal unverbindlich ausprobieren möchte, bekommt jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Microsoft hat neue Versionen von virtuellen Maschinen mit Windows 11 Enterprise freigegeben, die sich völlig kostenlos nutzen lassen.Zum Download stehen Varianten für Vmware, Hyper-V, Virtualbox und Parallels zur Verfügung. Das Herunterladen ist alllerdings nicht ganz ohne Aufwand: Die Pakete sind um die 209 Gigabyte gross. Und sie lassen sich zwar gratis nutzen, sind aber mit einem Ablaufdatum versehen: Nach dem 11. September 2022 funktionieren sie nicht mehr. Immerhin hat man damit den ganzen Sommer zum ausgiebigen Testen.Die Downloads enthalten die Evaluationsversion von Windows 11 Enterprise, Visual Studio 2022 mit diversen Ergänzungen (UWP, .NET Desktop, Azure und Windows App SDK for C# Workloads), das Windows Subsystem for Linux mit installiertem Ubuntu, Windows Terminal sowie aktiviertem Developer Mode. Das Ganze ist somit primär auf den Bedarf von Entwicklern gemünzt. (ubi)