Shadow Drive: 20 GB Gratis-Cloudspeicher, auch in der Schweiz verfügbar

(Quelle: Shadow)

24. November 2022 - Cloud-Computing-Spezialist Shadow hat Shadow Drive lanciert, ein Cloud-Speicherangebot mit kostenlosen 20 GB oder 2 TB für 10 Franken pro Monat. Das Angebot ist zum Launch auch in der Schweiz verfügbar.

Shadow, bekannt für seinen Cloud-PC-Angebote mit Zielgruppe Gamer, hat ein neues Angebot lanciert: Shadow Drive. Bei Shadow Drive handelt es sich um einen Cloud-Storage-Dienst basierend auf Nextcloud, einem der führenden Anbieter im Bereich Open-Source-Speicherplattformen, und soll auf die drei Hauptfunktionen Speichern, Teilen und Synchronisieren fokussieren. Shadow hebt im Zusammenhang mit Shadow Drive die End-to-End-Datenverschlüsselung hervor, zudem will man das Angebot besonders erschwinglich und unabhängig von einem Shadow-PC-Abo gestaltet haben. Konkret bedeutet das: 20 GB Cloud-Speicher gibt es kostenlos, während die Premium-Version für 9.99 Franken pro Monat satte 2 TB Speicher bietet. Zur kostenlosen Variante erklärt Shadow via Blog , dass diese tatsächlich kostenlos und nicht Freemium sei. "Die Daten unserer Nutzer werden niemals verkauft oder verwendet, und wir werden niemals Werbung integrieren."

Zugänglich ist Shadow Drive über ein Webinterface via Windows, MacOS, Linux, Android und iOS. Weiter schreibt Shadow, dass Shadow Drive ein Dienst in europäischem Besitz und mit europäischem Sitz ist. "Das bedeutet, dass die Daten der europäischen Nutzer immer in Europa bleiben, und zwar durch europäische souveräne Lösungen."



Gleichzeitig zum Launch von Shadow Drive, der in Europa in den Ländern Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Schweiz, Luxemburg, Deutschland, Niederlande, Österreich, Italien, Schweden und Dänemark erfolgt, kündigt Shadow auch an, an weiteren Funktionen für den Cloud-Speicherdienst zu arbeiten – etwa an WebDAV-Kompatibilität oder neuen Nextcloud-Modulen. (mw)