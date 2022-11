Teleboy Live bringt Gratis-TV ohne Anmeldung

(Quelle: Teleboy)

18. November 2022 - Mit Teleboy Live hat der Schweizer TV-Anbieter eine Gratis-App für den Fernsehempfang vorgestellt, die Zugriff auf 300 Sender bietet und dabei keine Anmeldung voraussetzt.

Der Schweizer Internet-, Telefonie- und TV-Anbieter Teleboy hat rechtzeitig vor der Fussball-WM seine neue TV App namens Teleboy Live für Android- und iOS-Geräte vorgestellt. Die App bietet Zugriff auf über 300 Sender, davon mehr als 170 in HD, wozu auch die Schweizer SRF-Sender zählen. Bei Live-Übertragungen sollen dank Highspeed-Stream nur minimale Verzögerungen bemerkbar sein. Ebenfalls praktisch: Der Anbieter verlangt keine Anmeldung oder Registrierung. Auch wird versprochen, dass keine Anwenderdaten gesammelt werden. Bei der Nutzung der kostenlos verfügbaren App müssen allerdings Werbeeinblendungen in Kauf genommen werden, wobei laut Hersteller merklich weniger Ad-Rolls als bei anderen Live-TV-Apps gezeigt werden sollen.Teleboy Live steht per sofort in Apples App Store wie auch bei Google Play zum kostenlosen Download zur Verfügung. (rd)