Microsoft prüft einfachere Dark-Mode-Wahl

(Quelle: Microsoft)

17. November 2022 - Wenn ein derzeit Microsoft-intern getestetes Windows-11-Feature wirklich kommt, wird das Umschalten zwischen Light Mode und Dark Mode künftig viel einfacher.

Der relativ neue Dark Mode von Windows gefällt manchen Nutzern. Er schmeichelt dem ästhetischen Empfinden und schont die Augen. Es gibt aber zwischendurch immer wieder Situationen, wo zumindest kurzfristig eine helle Darstellung von Vorteil wäre – zum Beispiel wenn eine Applikation den Dunkelmodus nicht richtig beherrscht oder ein Screenshot in Hell erwünscht ist.Bisher war die Umstellung zwischen Light- und Dark-Modus eher beschwerlich. Nun arbeitet Microsoft laut einem Bericht von "Betanews" an einem Dark Mode Toogle für Windows 11, der den Switch auf ein paar Klicks reduziert. Dies hat Zac Bowden in einem Tweet kundgetan. Der Umschalter soll demnach in die Schnelleinstellungen (Action Center) von Windows 11 integriert werden, die beim Klick auf das Netzwerk/Volume-Icon in der Taskbar aufpoppen. Allerdings wird das Feature laut Bowden erst Microsoft-intern getestet. Es ist somit nicht klar, ob und wann es für das auch Publikum zur Verfügung stehen wird. (ubi)