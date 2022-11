Suchfunktion für Windows Task Manager

(Quelle: Microsoft)

12. November 2022 - Die jüngste Preview-Version von Windows 11 verfügt über eine Suchfunktion im Task Manager, mit der sich die Liste der laufenden Prozesse unkompliziert filtern lässt.

Microsoft hat mit den Builds 22621.891 und 22623.891 zwei neue Preview-Versionen von Windows 11 veröffentlicht, die beide mit einem überarbeiteten Task Manager aufwarten können. Wie der Softwareriese im Windows Blog mitteilt, kann der neue Task Manager mit einem Prozess-Filter aufwarten, wobei es sich um eines seitens der Anwenderschaft meistgewünschten Features handeln soll. Am oberen Rand der App findet sich hier eine Texteingabe, um die laufenden Prozesse nach PID, Herausgeber oder Name zu durchsuchen beziehungsweise zu filtern.Darüber hinaus ist es neu auch möglich, den Task Manager mit einem individuellen Theme zu gestalten, unabhängig davon, welches Theme gerade in Windows standardmässig genutzt wird. Dazu werden Themes auch in allen Dialogen des Task Managers unterstützt, von der Ausführen-Dialogbox einmal abgesehen. Last but not least finden sich auch Verbesserungen beim Efficiency-Mode-Dialog, der sich nun auch via Task-Manager-Einstellungen deaktivieren lässt. (rd)