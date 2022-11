Windows 11 erhält Bereich für Energieempfehlungen

(Quelle: Microsoft)

10. November 2022 - In den neuen Insider Preview Builds von Windows 11 findet sich neben verschiedenen weiteren neuen Funktionen unter anderem ein spezieller Bereich mit Energiespartipps.

Microsoft hat den Windows 11 Insider Preview Build 22621.885 sowie 22623.885 und damit einige Neuerungen für das Betriebssystem angekündigt. So soll die Funktion Windows Studio Effects zur Verwaltung der Kameraeinstellungen künftig in die Schnelleinstellungen (Quick Settings) integriert und damit schneller direkt via Taskbar erreicht werden können. Nutzer von Widgets dürfen sich derweil über die Möglichkeit freuen, die Widgets-Ansicht bald vergrössern zu können.Weiter wird Windows 11 künftig einen Bereich für Energieempfehlungen besitzen (siehe Screenshot). Finden wird man ihn unter Einstellungen, System, Strom & Akku, Energieempfehlungen. Diese Tipps, die es zum Teil aktuell schon gibt, sollen dabei helfen, die Energieeffizienz des PCs zu verbessern und den eigenen ökologischen Fussabdruck zu verringern. Alle weiteren Veränderungen und Verbesserungen, die die neuen Preview Builds mit sich bringen, findet man wie immer im Windows Insider Blog . (mv)