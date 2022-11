Barracuda Networks offeriert Microsoft-365-Backup in der Schweiz

(Quelle: wolterke – stock.adobe.com)

16. November 2022 - Jetzt können Nutzer der Cloud-to-Cloud-Backupdienste von Barracuda für Microsoft 365 ihre Backups in der Schweiz sichern. Barracuda setzt dafür auf Microsofts Azure-Region Zürich.

Barracuda Networks hat zwei neue Azure-Regionen für seine Cloud-to-Cloud-Backup-Lösung für Microsoft-365-Daten angekündigt. Neben Schweden kommt neu auch die Schweiz in den Genuss lokal gehaltener Backups, die somit den Schweizer Datenschutzanforderungen genügen. Barracuda setzt dafür auf Microsofts Azure-Region Zürich. Die Regionen – nun bietet Barracuda insgesamt deren 13 an – seien besonders relevant für Organisationen in regulierten Branchen und Länder mit strengen Datenschutzgesetzen.



Dies entspricht einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Unternehmens: 69 Prozent der Befragten machen sich Sorgen, dass Backups ausserhalb ihres geografischen Standorts gespeichert werden, und über 70 Prozent sorgen sich hinsichtlich der Einhaltung von Datenschutzvorschriften. Gleichzeitig ist ein Backup der Informationen, die üblicherweise in Microsoft 365 leben, aus datenschutzrechtlichen und Compliance-Gründen praktisch Pflicht. Mit seiner Lösung will Barracuda die Sicherung und Wiederherstellung der Cloud-basierten Daten aus Teams, Exchange Online, Sharepoint und Onedrive skalierbar und ausfallsicher gewährleisten.



Chris Ross, Chief Revenue Officer von Barracuda hält fest: "Während immer mehr Unternehmen in die Cloud wechseln, möchten sie nicht nur ihre gesicherten Daten schützen, sondern diese Daten auch lokal speichern, um branchenspezifische, nationale und internationale regulatorische und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Mit den neuen Azure-Regionen in Schweden und der Schweiz bauen wir unseren Service für Kunden weiter aus." (ubi)