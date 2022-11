Dataspace Switzerland: Das neue Datenschutzgesetz

(Quelle: Swiss Made Software)

16. November 2022 - Im Rahmen der vierten Ausführung des Events Dataspace Switzerland von Swiss Made Software beschäftigte man sich mit den Neuerungen und Pflichten, die mit dem neuen Datenschutzgesetz einhergehen.

Das Label Swiss Made Software veranstaltet mit seiner Eventreihe Dataspace Switzerland regelmässig Infoveranstaltungen zu aktuellen Digitalthemen in der Schweiz. In der vierten Ausgabe des Events, der im Zürcher Impact Hub am Sihlquai stattfand, setzte man sich im Hinblick auf das im September 2023 in Kraft tretende Datenschutzgesetz (DSG) mit dem Thema Datenschutz auseinander.Die anwesenden Experten stellten in vier Vorträgen die Neuerungen und hinzugekommenen Pflichten vor, die das neue Datenschutzgesetz vorgibt und gaben den Teilnehmern Hinweise, wie die neuen Verantwortlichkeiten in der Praxis umgesetzt werden können. Neben dem Live-Event im Impact Hub, dem rund 25 Teilnehmer in Person beiwohnten, konnte der Event dank der hybriden Umsetzung auch live via Internet verfolgt werden – rund 90 weitere Zuschauer nutzten das Angebot des Remote-Events.