Jusit jetzt mit zertifizierter Datenlöschung

(Quelle: Mobilezone)

8. November 2022 - Unter der Marke Jusit verkauft Mobilezone nach dem Refurbished-Prinzip gebrauchte Smartphones. Seit Sommer 2022 ist bei der Wiederaufbereitung eine zertifizierte Datenlöschung inklusive.

Bei Mobilezone gibt es unter der Marke Jusit seit zwei Jahren gebrauchte und wiederaufbereitete Smartphones zu kaufen. Der Anteil der Jusit-Geräte liegt heute im Verhältnis zu den verkauften Neugeräten bei fast 2 Prozent, bis 2025 soll er auf 5 Prozent steigen, so der Mobilfunkhändler. Die Occasions-Smartphones sind online unter jusit.ch sowie in zwölf ausgewählten Mobilezone-Shops erhältlich. Am beliebtesten seien derzeit die iPhone-Modelle 8, X und 11 Pro, das Jusit-Sortiment umfasst aber auch Geräte von Samsung, Oppo und Huawei.Die Quelle für das Jusit-Angebot ist das Eintauschprogramm von Mobilezone. Kunden retournieren ihre alten Geräte in einem beliebigen Mobilezone-Laden oder lassen sie online schätzen und schicken sie per Post an Mobilezone. Der ermittelte Restwert wird erstattet oder an ein Neugerät angerechnet, und das alte Gerät geht in die Wiederaufbereitung. Das Ziel von Mobilezone ist, bis Ende 2022 6,5 Prozent der insgesamt verkauften Smartphones auf diese Weise zurückzuholen.Seit Juni 2022 ist eine zertifizierte Datenlöschung im Wiederaufbereitungsprozess für jedes zurückgegebene Gerät integriert. Die Vorbesitzer können sich so sicher sein, dass ihre Daten nicht in falsche Hände gelangen. Und wer das wiederaufbereitete Smartphone kauft, erlebt keine missliebigen Überraschungen mit nicht gelöschten fremden Daten. (ubi)