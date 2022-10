Aus Samsung Pay und Samsung Pass wird jetzt auch in der Schweiz Samsung Wallet

(Quelle: Samsung)

31. Oktober 2022 - Samsung bringt die bisherigen Apps Samsung Pay und Samsung Pass in einer neuen App namens Samsung Wallet zusammen, die als digitales Portemonnnaie für Informationen aller Art fungieren soll. Ab sofort steht Samsung Wallet auch in der Schweiz zur Verfügung.

Samsung-Nutzer in der Schweiz kommen ab sofort in den Genuss von Samsung Wallet. Die neue App vereint Samsung Pay und Samsung Pass zu einem digitalen Portemonnaie. Dort, so Samsung , lassen sich Inhalte eines physischen Portemonnaies in digitaler Form ablegen. Dazu gehören Daten wie Zahlungsmittel, Passwörter und andere persönliche Informationen. Diese werden durch biometrische Identifikation per Fingerabdruck gesichert, sowie durch Samsungs Security-Plattform Fort Knox, die in der Hardware der Samsung-Smartphones integriert ist.Zu Beginn bietet Samsung Wallet in der Schweiz die Funktionen Samsung Pay zum mobilen Bezahlen, Samsung Pass zum biometrisch gesicherten Zugriff auf Apps und Services sowie die Speicherung von Mitglieds- und Kundenkarten, Gutscheinen und Vouchers von teilnehmenden Partnern. Später soll der Funktionsumfang erweitert werden. Das Ziel ist eine zentrale App für den Alltag, die etwa auch als Schlüssel für Autos oder Eingangstüren genutzt werden kann, oder zur Aufbewahrung von Identifikationsdokumenten wie E-ID, Fahrausweis und digitalen Tickets.Bis Samsung Wallet auf dem Smartphone installiert ist, lassen sich Samsung Pay und Samsung Pass weiterhin wie gewohnt einsetzen. Der Rollout der neuen App erfolgt stufenweise: Täglich wird das Update auf Samsung Wallet ab sofort zufällig ausgewählten Nutzern angeboten. (ubi)