Samsung Wallet kommt in die Schweiz

(Quelle: Samsung)

15. Oktober 2022 - Mit Samsung Wallet wurde im Sommer eine digitale Brieftasche vorgestellt, die Samsung Pay und Samsung Pass kombiniert. Nachdem die Lösung anfänglich nur in wenigen Ländern zur Verfügung stand, kommt sie demnächst auch in die Schweiz.

Diesen Sommer hat Samsung das digitale Portemonnaie Samsung Wallet vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Damit vereint der südkoreanische Elektronikriese die Bezahllösung Samsung Pay mit dem Autorisierungssystem Samsung Pass auf einer Plattform, die durch die hauseigene Sicherheitslösung Knox geschützt wird.Beim Launch im Juni wurde Samsung Wallet erst für User in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, im UK und in den USA verfügbar gemacht. Wie Samsung jetzt bekannt gibt, will man die Verfügbarkeit der Plattform noch im laufenden Jahr auf weitere 13 Ländern ausweiten, worunter sich auch die Schweiz findet. Wann Samsung Wallet hierzulande allerdings konkret genutzt werden kann, lässt Samsung offen. (rd)