Python 3.11 mit mehr Performance

29. Oktober 2022 - Die beliebte Programmiersprach Python steht in der aufgefrischten Version 3.11 zur Verfügung. Der neue Release soll eine Performance-Steigerung von bis zu 60 Prozent bringen.

Die Programmiersprache Python ist in diesen Tagen in der aktualisierten Version 3.11 veröffentlicht worden. Wie die Macher betonen, soll es sich dabei um die bis anhin beste Python-Version handeln, die je erschienen ist. So soll Python 3.11 zwischen 10 und 60 Prozent schneller sein als die Vorgängerversion 3.10. Im Durchschnitt soll ein Performance-Gewinn von 22 Prozent via Standard Benchmark Suite ermittelt worden sein.Wie ausserdem den Release Notes zu entnehmen ist, kann die Version 3.11 dazu mit allerhand Neuerungen aufwarten. So sind etwa neue Verbesserungen bei den Error Reports dazugekommen und das Ausnahme-Handling wurde mit neuen Gruppen sowie einer neuen Except-Syntax verbessert, womit mehrere Ausnahmen aufs Mal behandelt werden können.Die Programmiersprache Python konnte in der Gunst der Entwickler in den letzten Jahren konstant dazugewinnen. Seit August führt sie auch den Tiobe-Index an, für den seit den 80er Jahren die populärsten Programmiersprachen ermittelt werden. (rd)