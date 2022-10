Skandinavischer Weltrekord: Datenübertragung von 1,8 Petabit pro Sekunde

(Quelle: Chalmers Hochschule)

27. Oktober 2022 - Dänische und schwedische Forscher haben einen Datenübertragungsweltrekord aufgestellt. Dabei kommt lediglich ein kleiner Chip zum Einsatz, der den Stromverbrauch massiv senken könnte.

Eine Allianz aus Forschern der Technischen Universität Kopenhagen sowie der Chalmers Hochschule in Göteborg hat einen neuen Weltrekord bezüglich Datenübertragung aufgestellt. Durch die Verwendung eines photonischen Chips konnten die Forschenden eine Datenmenge von 1,8 Petabit pro Sekunde über eine 7,9 Kilometer lange Glasfaserleitung übertragen. 1,8 Petabit entsprechen 1800 Terrabit pro Sekunde. Dies teilt die Chalmers Hochschule mit.Das Geheimnis des photonischen Chips liegt in seinem Infrarotlaser, der ein Regenbogenspektrum an Farben erzeugen kann. Jede Farbe entspricht dabei einer Frequenz. Der Chip selber (Bild) kann die Menge an Daten übertragen, für die etwa 1000 Laser nötig wären. Die Forschenden teilen deshalb mit, dass die enorme Datenmenge gleichzeitig dazu beitragen könnte, den Stromverbrauch zu minimieren. (adk)