Swisscom testet neue Glasfasertechnologie

11. Juli 2022 - Swisscom hat im Netz einer Schweizer Gemeinde die Glasfasertechnologie 50G-PON getestet. Das Unternehmen will damit das erste weltweit sein, das die Technologie in einem echten Netz auf die Probe gestellt hat.

Nachdem Swisscom 2020 die Glasfasertechnologie 50G-PON erstmals in einem Labor erproben konnte, wurde nun ein entsprechender Feldtest durchgeführt. Die Technologie wurde hierzu in einer Schweizer Gemeinde in Betrieb genommen. Eigenen Aussagen zufolge ist Swisscom damit das erste Unternehmen weltweit, das die Technologie in einem echten Netz testen konnte. Um welche Gemeinde es sich dabei handelt und welche Ergebnisse während des Tests erzielt wurden, wurde nicht kommuniziert.Die 50G-PON-Glasfasertechnologie soll neben theoretischen Geschwindigkeiten von bis zu 50Gbit/s vor allem mit einer Art Flexibilisierung des Breitbandanschlusses für Geschäftskunden punkten, wie Swisscom in einer Mitteilung schreibt. Demnach reduziere die Technologie die Latenz gegenüber bestehenden Standards deutlich und erlaube das Network-Slicing für garantierte Bandbreiten.In der Breite ausgerollt werden soll die neue Technologie bis spätestens 2025. Dabei soll die Netzarchitektur – also ob ein Point-to-Point- oder ein Point-to-Multipoint-Ansatz verwendet wird – keine Rolle spielen. (af)