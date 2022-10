Für Lohngleichheit: Swisscom und Post weisen Salär im Stelleninserat aus

25. Oktober 2022 - Um die Ungleichheit aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe zu bekämpfen, müssen kalifornische Firmen die Löhne neu in Stellenausschreibungen angeben. Einige Schweizer Unternehmen ziehen bereits mit.

Swisscom und die Post haben begonnen, in ihren Stelleninseraten die Lohnbänder auszuweisen. Bei Swisscom laufen derzeit Tests mit einzelnen Stellen, bei der Post hat man ein Pilotprojekt in der Ostschweiz gestartet, wie "Watson" berichtet . Bei Swisscom wird als Beispiel eine Stelle als Step In Cloud DevOps Engineer mit einer Lohnbandbreite von 34'000 und 64'000 Franken aufgeführt, abhängig von Studienfortschritt und Fachrichtung. Bei der Post laufen die Tests derzeit noch ausschliesslich im Zustellungsbereich.Das Ausweisen von Lohnbandbreiten in Stellenausschreibungen wurde in Kalifornien für Unternehmen ab 15 Angestellten jüngst gesetzlich verankert ( via "CNBC"). Das Gesetz wird Anfang 2023 in Kraft treten. Davon sind rund 200'000 Unternehmen, auch alle Tech-Riesen wie Apple und Google, betroffen. Ziel ist es, die Lohnungleichheit aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe zu eliminieren. (win)