Snipping Tool demnächst mit Screen Recording

(Quelle: Microsoft)

14. Oktober 2022 - Anlässlich der Präsentation der neuen Surface-Geräte zeigte Microsoft auch eine neue Version des Snipping Tool, das neu über eine Funktion für Bildschirmaufnahmen verfügen wird.

Im Rahmen der Herbst-Produktvorstellungen hat Microsoft auch eine neue Version des Snipping Tool gezeigt. In einem Video, das eigentlich den neuen Surface-Modellen gewidmet war, wurde eine Version des Snipping Tool gezeigt, die mit einer Screen-Recording-Funktion aufwarten kann.Bis anhin diente das Snipping Tool lediglich der Aufnahme von Screenshot. Für Bewegtbild-Aufnahmen des Bildschirms musste man entweder die Xbox Game Bar bemühen oder eine Drittanwendung wie Screen2Exe oder ShareX einsetzen (beide in unserer Freeware Library zu finden).Welche Funktionen die neue Aufnahmefunktion bieten wird, liess Microsoft offen. Ebenfalls nicht genannt wurde ein Zeitrahmen, wann mit einer Veröffentlichung gerechnet werden kann. Man darf allerdings davon ausgehen, dass viele der am Ignite-Event vorgestellten Funktionen schon bald in den Insider-Versionen auftauchen werden. (rd)