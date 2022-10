Neue smarte Funktionen für Microsoft 365

(Quelle: Microsoft)

13. Oktober 2022 - Microsoft 365 bekommt eine Reihe von Optimierungen und Neuerungen. Den Fokus legt Microsoft vor allem auf die tägliche Routine-Arbeit.

Im Rahmen der Ignite 2022 hat Microsoft eine Reihe von neuen Funktionen für Microsoft 365 präsentiert. Um den Usern die tägliche Arbeit zu erleichtern, werden Word, Excel und Powerpoint mit einer neuen sogenannten Personal Toolbar ausgestattet werden. Das neue Feature erkennt, welche Funktionen und Kommandos am häufigsten in den Anwendungen genutzt werden. Diese werden dann in der neuen Personal Toolbar zusammengefasst.Auch der Schreibassistent Microsoft Editor profitiert von Neuerungen. Dieser wird mit einigen neuen AI-basierten Funktionen ausgestattet, die auch die normalen Endkunden von Microsoft 365 betreffen. Entdeckt Editor in einem Chat, einem Dokument oder einer E-Mail Ausdrücke, die nach einem rüden Umgangston klingen, wird er künftig sanfter klingende Vorschläge zur Formulierung machen und Nutzer so zu besseren Entscheidungen animieren.