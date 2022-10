Microsoft fördert das kollaborative Arbeiten

(Quelle: Microsoft)

13. Oktober 2022 - Hybrides und kollaboratives Arbeiten erhält einen immer grösseren Stellenwert. Aus diesem Grund stellt Microsoft neue Tools vor, welche die neuen Arbeitsformen fördern.

An- und Abwesenheiten, unterschiedliche Projektteams, gefüllte Agenden: Die Planung und Zuteilung der Ressourcen ist im hektischen Arbeitsalltag oft schwierig. Microsoft hat daher im Rahmen der Ignite 2022 neue Tools präsentiert, welche das kollaborative Arbeiten unterstützen. Eines davon ist Places, eine neue App für Microsoft 365, welche die Nutzung von Büroräumen optimiert. Places informiert darüber, wann welche Mitarbeiter im Büro sind und gibt Empfehlungen, welche Meetings am besten mit persönlicher Teilnahme vor Ort stattfinden sollten. Mit Places erhalten Unternehmen auch Daten über das Büronutzungsverhalten ihrer Mitarbeiter und können damit künftig den Flächenbedarf besser planen und optimieren.

In Meetings die Übersicht zu behalten ist nicht immer einfach. Daher wird mit Intelligent Recap ein virtueller Assistent für Teams-Meetings eingeführt: Das Tool nutzt KI, um Aufgaben aus Meetings zuzuweisen und automatisch die Aufzeichnung des virtuellen Treffens in Kapitel einzuteilen, die den verschiedenen behandelten Themen entsprechen. Durch die automatische Zusammenfassung des Meetings haben alle Teilnehmer danach die wichtigsten behandelten Punkte im Blick.Zu guter Letzt werden neu Workspaces für Microsoft Edge, ein gemeinsam genutzter Satz von Browser-Tabs, eingeführt. In diesen können Gruppen dieselben Websites und die neuesten Arbeitsdateien an einem Ort anzeigen. Das reduziert den E-Mail-Versand von Links und Dateien und stellt alle relevanten Ressourcen für alle Mitglieder eines Teams zur Verfügung. Die Registerkarten der Browser-Tabs werden zudem in Echtzeit aktualisiert, damit alle Teammitglieder immer auf dem neusten Stand sind. (adk)