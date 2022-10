Internet-Grundversorgung wird auf 80 Mbit/s angehoben

12. Oktober 2022 - Um den steigenden Anforderungen an Datenaustausch im Service public Herr zu werden, wird die Internet-Grundversorgung von 10 auf 80 Mbit/s aufgestockt.

Der Bunderat hat einen Bericht zum digitalen Wandel im Service public veröffentlicht. Darin geht es unter anderem um laufende sowie geplante Massnahmen, um die digitalen Herausforderungen im Servcie public meistern zu können. So soll ab Januar 2024 etwa das Internet-Grundversorgungsangebot von heute 10 Mbit/s auf 80 Mbit/s ausgebaut werden (Upload: 8 Mbit/s). Die Erschliessung soll dort stattfinden, wo kein Alternativangebot verfügbar ist, die Kunden sollen dann die Wahl zwischen dem bisherigen und dem neuen Angebot haben.



Weiter sei eine Hochbreitbandstrategie für das Land in Vorbereitung. Letztere wurde von der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 2021 eingereicht und soll bis Mitte 2023 vorliegen. Im eingereichten Text hiess es: "In der Hochbreitbandstrategie soll der Bundesrat insbesondere aufzeigen, wie die Entwicklung der Internetversorgung der Schweiz dort sichergestellt werden kann, wo der Markt in den nächsten Jahren nicht die gewünschte Versorgung mit Hochbreitband von über 80 Mbit pro Sekunde erreicht."