Bundesrat zeigt sich auf Instagram

(Quelle: admin.ch)

10. Oktober 2022 - Um seine mediale Präsenz zu steigern und vermehrt auch junge Leute zu erreichen, eröffnet der Bundesrat Instagram als weiteren Kommunikationskanal.

Der Bundesrat möchte seine Geschäfte auf allen Kanälen vermehrt mit audiovisuellen Mitteln erklären.

Der Bundesrat möchte auch vermehrt den Teil der Bevölkerung erreichen, die sich vorwiegend über die Sozialen Medien informiert – also die jüngeren Generationen.

Der Bundesrat möchte auch seine Kommunikation mit dem Ausland stärken.

Der Bundesrat möchte in Zukunft auch Instagram als Kommunikationskanal benutzen, wie er per Pressemitteilung bekanntgibt. Mit dem Account möchte der Bundesrat auf die veränderten Informationsgewohnheiten und die Entwicklungen des medialen Umfelds reagieren. Was man aus dem Ausland schon kennt, findet nun also auch seinen Weg in die Schweiz.Der Instagram-Account erhält den Namen @gov.ch und wurde am 10. Oktober eröffnet. Eingeweiht wurde das Pilotprojekt mit einem Reel, der die sieben Bundesräte bei der Arbeit zeigt. Schliesslich steht auf @gov.ch auch das Handeln des Gremiums im Zentrum – der Account informiert hauptsächlich über die Regierungsentscheide und -geschäfte. Damit ist der Account Teil der Strategie soziale Medien, die im Juni 2021 beschlossen wurde. Diese umfasst drei Teile:Konkret wird der Bundesrat auf Instagram über wichtige Entscheide, Dossiers und Auftritte informieren. Dabei soll die Kommunikation kanalgerecht geschehen, also "audiovisuell, attraktiv und interaktiv", wie es auf admin.ch heisst. Die Mittelungen werden in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch angeboten. (rf)