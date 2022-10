Zwei neue Partner für Swiss Fibre Net

(Quelle: volff – stock.adobe.com)

11. Oktober 2022 - Mit den beiden Netzpartnern Rümlang und Schwyz zählt Swiss Fibre Net neu 43 Partner und macht sein offenes Glasfasernetz für weitere 16'000 Haushalte verfügbar.

Das offene Glasfasernetz von Swiss Fibre Net wächst weiter an. Swiss Fibre Net ermöglicht dank den beiden neuen Netzpartnern Rümlang und Schwyz 16'000 Haushalten den Zugang zum Glasfasernetz. Die Erschliessungen erlauben den Zugang zum offenen SFN-FTTH-Netz und ermöglichen eine grössere Auswahl an Telekomanbietern.Im Gemeindegebiet Rümlang profitieren seit Juli 2022 4080 Haushalte vom neuen Glasfaseranschluss und insbesondere der erweiterten Auswahl an Telekom-Anbietern. "Die Einwohnerinnen und Einwohner profitieren von schnellen und sicheren Telekom-Verbindungen und können aus mehreren Telekom-Anbietern wählen", so Willi Flükiger, Geschäftsführer des Elektrizitätswerk Rümlang.In der Region Schwyz sind es gar 12'200 Haushalte, die Zugriff auf das Glasfasernetz erhalten und erstmals auch auf Angebote von Salt und Sunrise zugreifen können. Dies stimmt Stefan Weber, Geschäftsbereichsleiter Kunden der Ebs Telenet Schwyz, glücklich: "Wir freuen uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden im Versorgungsgebiet von Ebs Telenet eine neue Anbietervielfalt auf dem Glasfasernetz ermöglichen zu können."Die offene FTTH-Infrastruktur wird von SFN und seinen Netzpartnern entwickelt, ausgebaut und unterhalten. Ziel der Unternehmung ist es, mit der Digitalisierung Schritt zu halten und dabei gleichzeitig für Wettbewerb innerhalb der Telekombranche zu sorgen. "Offene Netze können den in dieser Branche wichtigen Wettbewerb garantieren, weshalb wir in Zusammenarbeit mit Energieversorgern, Kabelnetzbetreibern und Gemeinden den Grundsatz des offenen Glasfasernetzes vorantreiben möchten", erläutert Andreas Weber, CEO von Swiss Fibre Net. (rf)