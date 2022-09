Prime Computer schliesst seine Tore

Prime Computer schliesst seine Tore

(Quelle: Prime)

22. September 2022 - Prime Computer stellt per Ende Oktober die Geschäftstätigkeiten ein. Der PC-Bauer hat es in den letzten Jahren nie in die Gewinnzone geschafft.





Die Rechner und Server von Prime wurden in der Schweiz zusammengebaut, weiter hatte Prime stets den Anspruch, klimaneutrale Technologie zu bauen. Trotz der durchaus vorhandenen Beliebtheit der Geräte hatte sich das Geschäftsmodell offenbar nie gewinnbringend umsetzen lassen. Weiter, so der Prime-CEO, haben Probleme in den Lieferketten dem Unternehmen den Aufbau zusätzlich erschwert. Der Ostschweizer PC-Hersteller Prime Computer wird seine Geschäftstätigkeiten per 31. Oktober 2022 einstellen. Dies berichtet "Inside-IT" mit Bezug auf ein Schreiben an die Prime-Partner, welches auch "Swiss IT Magazine" vorliegt. In der Nachricht geht Prime-CEO Sacha Ghiglione nicht vertieft auf Details der Problematik ein, eines ist jedoch klar: Dem Schweizer Assemblierer ist es während der letzten Jahre nicht gelungen, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Heute verfüge man nicht mehr über die notwendigen Investorengelder, um die weiterführende Geschäftstätigkeit zu gewährleisten, wie es im Informationsschreiben weiter heisst. Laufende Bestellungen würden wie gewohnt abgewickelt, doch über das weitere Vorgehen – etwa in Bezug auf Garantiefälle oder den Abverkauf der noch vorhandenen Lagerbestände – gibt es derzeit jedoch keine Informationen.Die Rechner und Server von Prime wurden in der Schweiz zusammengebaut, weiter hatte Prime stets den Anspruch, klimaneutrale Technologie zu bauen. Trotz der durchaus vorhandenen Beliebtheit der Geräte hatte sich das Geschäftsmodell offenbar nie gewinnbringend umsetzen lassen. Weiter, so der Prime-CEO, haben Probleme in den Lieferketten dem Unternehmen den Aufbau zusätzlich erschwert.