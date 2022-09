Internet-Qualität: Chile top, Schweiz auf Platz 7

(Quelle: Surfshark.com)

14. September 2022 - Die Schweiz liegt punkto Internet-Qualität global auf dem siebten Rang. Betrachtet man nur Europa, findet sich unser Land hinter Dänemark auf Platz zwei.

Surfshark hat die Qualität der Internet-Verbindungen – mobil und Festnetz – in zahlreichen Ländern weltweit unter die Lupe genommen. Bei der Erhebung wurden die Faktoren Mobil- und Breitband-Speed, Stabilität der Mobil- und Breitbandverbindungen sowie Verbesserungen beim mobilen und Festnetz-Speed berücksichtigt.



Am besten schnitt bei der Internet-Qualität Chile ab, mit 0,6 von maximal 1,0 möglichen Punkten. Dahinter folgen Dänemark, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südkorea, Singapur, die USA sowie auf dem siebten Rang die Schweiz mit 0,56 Punkten. Die Untersuchung bestätigt auch die oft als schlecht erfahrene Qualität des Internet in Deutschland: Unser nördlicher Nachbar punktet mit einem Wert von gerade mal 0,46 und liegt damit auf Rang 46. Am schlechtesten ist das Internet in Kamerun mit einem Ranking von 0,009 Punkten.