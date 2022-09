Google Maps zeigt klimafreundliche Routen

(Quelle: Google)

7. September 2022 - Auf Google Maps sind nun auch in 40 europäischen Ländern, darunter die Schweiz, neben den schnellsten auch die ökologisch vorteilhaftesten Routen zwischen Start- und Zielpunkt ersichtlich.

Google kündigt klimafreundliche Routen in Google Maps an: Auch in der Schweiz oll Googles Kartenplattform künftig kraftstoffsparende Routen anzeigen, dies nebst Ladestationen für Elektrofahrzeuge und alternativen Fortbewegungsmitteln wie E-Trottinetts oder Velo sowie Fahrplänen des öffentlichen Nahverkehrs.Google Maps präsentiert künftig somit nicht mehr nur die schnellste Route zwischen A und B, sondern auch die sparsamste. Damit dies möglich ist, muss der Nutzer seinen Fahrzeugtyp hinterlegen. Google Maps zeigt dann auch auf, wie hoch die relative Kraftstoffersparnis mit der sparsamen Route ausfällt – und informiert damit nicht bloss über CO2-sparsame Routen, sondern auch über mögliche Einsparungen beim Benzin oder Diesel.Die neue Funktion rollt Google neben der Schweiz auch in insgesamt fast 40 europäischen Ländern aus, und zwar ab sofort. Berits früher standen die Eco-friendly Routes in den USA und in Kanada zur Verfügung und sollten dort, so Google , zur geschätzten Einsparung von einer halben Million Tonnen CO2-äquivalenten Treibhausgasemissionen beigetragen haben. Weitere Informationen liefert ein Blogpost . (ubi)