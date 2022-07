Google Maps bringt Feature für grünes Fahren

19. Juli 2022 - Bald soll man nicht nur den schnellsten und kürzesten Navigationsweg auf Google Maps einstellen können – Google experimentiert derzeit auch mit einer Funktion für den energieeffizientesten Fahrtweg.

Google Maps bietet schon heute verschiedene Optionen, wenn es um die Routenplanung geht – die kürzeste und die schnellste. Neu soll nun die Option des effizientesten Fahrtweges hinzukommen, wie "9to5google" berichtet. Eine Herausforderung sind jedoch die verschiedenen Fahrzeugtypen, denn der effizienteste Fahrtweg ist für einen benzinbetriebenes Gefährt anders als bei E-Autos. In der aktuellen Maps-Beta 11.39 gibt es Anzeichen, dass man künftig auch die Motorisierung des Fahrzeuges konfigurieren kann, um möglichst energieeffizient von A nach B zu kommen.Es wird damit gerechnet, dass das Feature in den kommenden Wochen Einzug in die öffentliche Version von Google Maps halten wird. (win)