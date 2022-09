Salt zahlt Cash für gebrauchte Smartphones

(Quelle: Salt)

2. September 2022 - Durch eine Partnerschaft mit Revendo können Salt-Kunden ihre gebrauchten Smartphones per sofort in jedem Salt Store abgeben und bekommen Bares dafür.

Mobilfunkanbieter Salt hat eine Partnerschaft mit Revendo geschlossen, einem Unternehmen, das Gebrauchtgeräte zurückkauft und aufbereitet. Bis anhin konnten Salt-Kunden ihre Occasion-Smartphones im Rahmen eines Cash-Back-Programms zurückbringen und bekamen dafür einen Preisnachlass beim Neukauf oder einen Gutschein. Mit dem neuen Revendo-Buy-Back-Programm sollen die Kunden jetzt von attraktiveren Cash-Back-Tarifen profitieren und erhalten den Betrag in Bar. Dazu bekommen alle zusätzlich einen Eco-Bonus von 15 Franken für jedes verkaufte Gerät. Laut Salt will man die üblichen Handymarken akzeptieren. Neben Samsung und Apple werden etwa auch Geräte von Oneplus, Google, Huawei, Oppo oder Fairphone entgegengenommen.Gebrauchte Geräte können in jedem Salt Store abgegeben werden. Die Schätzung des Restwerts wird von den Mitarbeitern vor Ort vorgenommen, worauf der Betrag von Revendo überwiesen wird. Alternativ können die Geräte auch online registriert und dann per Post eingeschickt werden. (rd)