Sunrise übernimmt EBL

(Quelle: Sunrise)

1. September 2022 - Sunrise übernimmt die Telko-Sparte der Genossenschaft Elektra Baselland EBL und damit rund 60'000 Kunden des auf Nachhaltigkeit fokussierten Energieversorgers.

EBL, die Genossenschaft Elektra Baselland, verkauft ihre Telekom-Sparte für einen ungenannten Preis an Sunrise. Die Genossenschaft besitzt Telekom-Netze in rund 200 Schweizer Gemeinden und legt laut eigenen Angaben einen starken Fokus auf Geschäftsbereiche mit erneuerbarer Energie- und Wärme-Produktion. Die Einigung zur Übernahme von EBL durch Sunrise kam im August 2022 zustande, damit werden die rund 60'000 Kunden von EBL fortan von Sunrise betreut. Die beiden Unternehmen arbeiten schon seit rund 18 Jahren als Netzpartner zusammen.Vollzogen werden soll der Wechsel für die Kunden im Januar 2023, die entsprechenden Vorbereitungen werden derzeit getroffen. Für die Kundschaft soll sich soweit nichts ändern, man könne den Kunden mit diesem Übergang beste Service- und Produkt-Kontinuität bieten, wie die beiden Unternehmen versprechen."Durch den Verkauf wird sich die EBL noch stärker auf die beiden strategischen Stossrichtungen Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung des Energiesystems fokussieren und damit einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen leisten. Gleichzeitig ist mit dem Verkauf der Telekom-Sparte an Sunrise sichergestellt, dass unsere Telekom-Kundinnen und -Kunden weiterhin modernste Produkte auf unseren hervorragenden Telecom-Netzen nutzen können", so Tobias Andrist, CEO von EBL. Und André Krause, CEO von Sunrise , ergänzt: "Die EBL ist bereits seit 18 Jahren unser Netzpartner. Die EBL Telekom-Kundinnen und Kunden profitieren entsprechend schon lange von unseren Mobile-, Festnetz-, Internet- und TV-Diensten. Mit der Übernahme der gesamten EBL-Telekomsparte können wir die Kundinnen und Kunden direkt und noch besser betreuen. Sie können sich auch künftig auf weitere, innovative Dienstleistungen freuen." (win)