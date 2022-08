Werbe-Abo von Netflix soll bis zu 9 Dollar kosten

(Quelle: Unsplash / Freestocks)

29. August 2022 - Neuen Informationen zufolge wird Netflix noch in diesem Jahr damit beginnen, sein werbefinanziertes Abo-Modell in gewissen Ländern auszurollen. Der Preis für das neue Abo soll zwischen 7 und 9 Dollar liegen.

Im April wurde bekannt, dass Netflix über die Lancierung eines werbefinanzierten Abo-Modells nachdenkt und vergangene Woche wurden Gerüchte darüber laut, wie der Streaming-Anbieter mit der Werbung umgehen möchte ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun will "Bloomberg" über mit der Angelegenheit vertraute Personen an weitere Informationen gekommen sein. Im Artikel steht, dass der Streaming-Gigant das Abo zu einem Preis zwischen 7 und 9 Dollar anbieten will.Für den geringeren Preis sollen die Nutzer Werbefenster von 4 Minuten pro Stunde in Kauf nehmen. Eingeblendet werden soll die Werbung vor und während den Programmen, aber nicht danach. Dabei wolle sich Netflix darum bemühen, dass nicht ständig die gleichen Spots eingespielt werden.Schenkt man dem Bericht Glauben, so wird das neue Abo-Modell in den letzten drei Monaten dieses Jahres in mindestens einem halben Dutzend Länder eingeführt. In den übrigen Ländern soll der Roll-out dann zu Beginn des nächsten Jahres erfolgen. (af)