Netflix soll bei Konten von Kindern auf Werbung verzichten

(Quelle: Unsplash / Freestocks) Netflix soll bei Konten von Kindern auf Werbung verzichten

(Quelle: Unsplash / Freestocks)

22. August 2022 - Auch in dem von Netflix in Aussicht gestellten werbefinanzierten Abo-Modell soll es Ausnahmen geben, wenn es um die Ausstrahlung der Werbung geht. So sollen Eigenproduktionen, neue Filme sowie die Konten von Kindern davon ausgenommen sein. Dafür könnte die Download-Funktion für den Offline-Konsum gesperrt werden.