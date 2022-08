Performance-Probleme bei Google TV, Besserung in Sicht

(Quelle: Google)

24. August 2022 - Google TV macht bei zahlreichen Nutzern Ärger – die Performance ist nicht, was sich die Kunden wünschen. Google verspricht Besserung an mehreren Stellen, der Patch kommt zeitnah.

Mit dem Leichtgewicht-OS Google TV hat Google einen Nachfolger für Android TV auf den Markt gebracht, die Plattform hat jüngst aber recht happige Performance-Einbussen an den Tag gelegt. Unter anderem ist das TV-Betriebssystem, welches als Aggregator-Plattform für die gängigen Streaming-Services herhält, auch die Grundlage für den aktuellsten Chromecast von Google ("Swiss IT Magazine" hat den neuen Chromecast getestet ). Nun räumt Google die Perfomance-Probleme selbst ein und verspricht Lösungen. Man habe dank CPU-Optimierungen und Verbesserungen im Cache Management die Leistung erhöhen können, so Google , die entsprechenden Patches befinden sich im Rollout. Ebenfalls verbessert habe man die Nutzeroberfläche – Scrollen und der Wechsel zwischen Tabs werde schneller und das ganze OS soll nach dem Update weniger Arbeitsspeicher benötigen. Und auch der Wechsel in den Kids-Modus soll bald flüssiger vonstatten gehen.Weiter wurde, das betriff besonders den bereits erwähnten Chromecast mit Google TV, am Speicher-Management gefeilt. Dank einem neuen Menüpunkt soll sich dieser nun auch einfacher wieder aufräumen lassen, wenn der interne Speicher vollgepackt ist. (win)