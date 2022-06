Google TV ist endlich für iOS verfügbar

(Quelle: Google)

3. Juni 2022 - Zwei Jahre nach dem Release von Google TV gibt es die App nun auch auf iOS. Ab sofort steht sie im App Store zum Download zur Verfügung.

Streaming-Vorschläge aller abonnierten Anbieter lassen sich auf einer einzigen Watchlist zusammenfassen – Netflix wird dabei aber nicht unterstützt. Die Darstellung der Inhalte beruht dabei nicht zwingend auf der Sortierung nach Serien und Filmen, sondern kann beispielsweise auch nach Schauspielern geordnet werden.

Die App soll nicht nur mobiles Streaming an beinahe jedem Ort ermöglichen, sondern fungiert laut Google auch als Fernbedienung für Google TV oder andere Android-TV-OS-Geräte.

Eine Newsplattform, die sich an den meistgeschauten und bestbewerteten Inhalten orientiert.

Seit dem Release von Google TV im Jahre 2020 liess die Integration für iOS zwei Jahre auf sich warten. Doch nun ist es so weit: Google TV ist ab sofort für iOS verfügbar und kann im App Store heruntergeladen werden, wie Google per Blog-Beitrag verlauten lässt. iOS-Nutzer, die bereits die Dienste Google Play Movies and TV nutzen, können diese laut Anbieter per Update nahtlos in Google TV überführen.Mit der Integration für iOS werden die bekannten Funktionen von der Android-Version nun auch für Apple-Geräte verfügbar. Google wirbt hauptsächlich mit folgenden Funktionen:(rf)