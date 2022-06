1,5 Milliarden Dollar Betrug verhindert: Apple zeigt Statistiken zum App Store

(Quelle: Apple)

2. Juni 2022 - Dank den Kontrollsystemen hinter dem App Store versucht Apple betrügerische Apps zu blockieren. 2021 habe man den Usern damit 1,5 Milliarden US-Dollar gespart und mehr als 800'000 Dev-Accounts gesperrt.

Apple veröffentlich zum zweiten Mal in Folge den Bericht mit den Zahlen zu den Schutzmassnahmen gegen Betrug und Missbrauch im App Store. Wie bereits im vergangenen Jahr ("Swiss IT Magazine" berichtete ) verhinderte man laut eigenen Angaben Betrugsversuche an den Usern in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar. Hierfür wurde die Verwendung von 3,3 Millionen gestohlenen Kreditkarten verhintert. Weiter habe man über 1,6 Millionen Apps daran gehindert, die Benutzer zu betrügen.Im ganzen Jahr 2021 wurden 835'000 Apps und 805'000 App Updates aus dem App Store geblockt und entfernt. 34'000 Apps wurden abgeleht, weil versteckte Funktionen entdeckt wurden, weitere 157'000 Apps wurden geblockt, weil sie als Spam, Nachahmungen oder irreführend eingestuft wurden. Und 343'000 Apps wurden aufgrund ihrer Charakteristik als Datenkraken mit zweifelhafter Datenverarbeitung nicht zugelassen.