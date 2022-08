Google will Qualitätsinhalte höher gewichten

23. August 2022 - Mit einem Update, das besonders hilfreiche Inhalte in den Suchresultaten nach oben spülen soll, will Google die Qualität der Online-Suche massgeblich verbessern.

Im Zuge der Bemühungen, die Resultate der Online-Suche zu verbessern, lanciert Google in Kürze ein neues Update, wie "Engadget" berichtet . Mit dem sogenannten Helpful Content Update sollen die Suchresultate schon bald besser sortiert und priorisiert werden und schwache Suchergebnisse in der Liste nach unten verfrachtet werden. Nach dem Helpful Content Update, welches in den kommenden Wochen ausgerollt wird, sollen weitere Updates folgen, welche die Suche weiter optimieren werden.Die Verbesserung der Resultate bei der Online-Suche sollen dabei viele Bereiche betreffen. Neben bildenden Inhalten will Google auch die Qualität von Ergebnissen zu Shopping und Unterhaltung massgeblich verbessern. Gute, tiefgreifende Information und qualitative Inhalte sollen etwa gegenüber Aggregatoren, die meist nur sehr oberflächlichen Content liefern, priorisiert werden. Wie so oft bei den Suchmaschinen-Updates wird auch dieses Vorhaben für einige Website-Betreiber wohl zusätzliche Bemühungen im SEO-Bereich (Search Engine Optimization) nach sich ziehen und die Liste der Suchresultate etwas durchrütteln. (win)